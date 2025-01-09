بالفيديو: القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تكشف عن أحدث طائرة مسيرة تابعة لها

كشفت القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، عن "أحدث طائرة دون طيار تابعة لها" تحمل اسم "رضوان"، والتي قالت إن مداها يبلغ 20 كيلومترا.





وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن طائرة "رضوان" المسيرة تم إزاحة الستار عنها ووضعها قيد التشغيل، خلال مناورات "قوة الرسول الأعظم"، مشيرة إلى أن الطائرة "رضوان" أصبحت جاهزة للعمل.

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مواصفات الطائرة المسيرة "رضوان":



تحتوي على كاميرا مثبتة في مقدمتها تقوم بنقل الصور مباشرة للمستخدم بعد إطلاقها من منصة إطلاق أسطوانية الشكل، ما يتيح للمستخدم اختيار الهدف وتوجيه الطائرة للهجوم عليه. لمشاهدة الفيديو...مواصفات الطائرة المسيرة "رضوان":تحتوي على كاميرا مثبتة في مقدمتها تقوم بنقل الصور مباشرة للمستخدم بعد إطلاقها من منصة إطلاق أسطوانية الشكل، ما يتيح للمستخدم اختيار الهدف وتوجيه الطائرة للهجوم عليه.

مدى التشغيل: 20 كيلومترا.

مدة التحليق: 20 دقيقة.



سهولة الاستخدام: توفر الطائرة قدرة تشغيلية سريعة وسهلة، ما يعزز من إمكانيات الوحدات ذات الاستجابة السريعة في مواجهة الجماعات الإرهابية، خاصة في المناطق الجغرافية الوعرة مثل الجبال.





وذكرت "تسنيم" أن هذه الفئة من الأسلحة تتمتع بقدرتها على إجراء عمليات استطلاعية وضربات دقيقة ضد الكمائن، ما يجعلها خيارا مثاليا للقوات البرية بسبب حجمها الصغير وإمكانية حملها من قبل الأفراد. (روسيا اليوم)