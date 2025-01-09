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عربي-دولي

بشأن لبنان... ما الذي سيقوم به نتنياهو اليوم؟

Lebanon 24
09-01-2025 | 07:06
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أفادت قناة "العربية" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد اليوم جلسة تقييم أمني للتطورات في سوريا ولبنان وإيران. 
 
 
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