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عربي-دولي
بشأن لبنان... ما الذي سيقوم به نتنياهو اليوم؟
Lebanon 24
09-01-2025
|
07:06
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أفادت قناة "العربية" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد اليوم جلسة تقييم أمني للتطورات في سوريا ولبنان وإيران.
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