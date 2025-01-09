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عربي-دولي

إغتيال نصرالله وحرب إسرائيل على لبنان... ما هي أبرز الأحداث "المزلزلة" في عام 2024؟

Lebanon 24
09-01-2025 | 09:33
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تصدرت 3 أحداث عربية "مزلزلة" تصنيف قائمة الأحداث الأبرز عالميا عام 2024 وفق نتائج الاستطلاع الذي أجرته قناة "روسيا اليوم".

واحتل سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد صدارة الأحداث الأبزر هذا العام بواقع 41.05% من إجمالي عدد الأصوات البالغ 6061، تلاه اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بواقع 21.61% من عدد الأصوات الإجمالي، فيما شغل مقتل رئيس حركة "حماس" يحيى السنوار المركز الثالث بنسبة 10% .
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وجاء ترتيب مراكز باقي الأحداث العالمية المشاركة في التصويت وفق الترتيب التالي: 
 
- سقوط نظام الأسد

- اغتيال حسن نصرالله

- مقتل يحيى السنوار

- اجتياح اسرائيل جنوب لبنان

- قمة "بريكس" في قازان- روسيا

- المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

- تبادل الضربات العسكرية بين إيران وإسرائيل

- هجمات حوثية بالصواريخ والمسيّرات تطال قلب تل أبيب

- مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

- فوز ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية (روسيا اليوم)
 
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