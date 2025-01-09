إغتيال نصرالله وحرب إسرائيل على لبنان... ما هي أبرز الأحداث "المزلزلة" في عام 2024؟

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تصدرت 3 أحداث عربية "مزلزلة" تصنيف قائمة الأحداث الأبرز عالميا عام 2024 وفق نتائج الاستطلاع الذي أجرته قناة "روسيا اليوم".واحتل سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد صدارة الأحداث الأبزر هذا العام بواقع 41.05% من إجمالي عدد الأصوات البالغ 6061، تلاه اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بواقع 21.61% من عدد الأصوات الإجمالي، فيما شغل مقتل رئيس حركة "حماس" يحيى السنوار المركز الثالث بنسبة 10% .وجاء ترتيب مراكز باقي الأحداث العالمية المشاركة في التصويت وفق الترتيب التالي: