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داخل سجن في إيران.. العثور على مواطن سويسري ميتا

Lebanon 24
09-01-2025 | 12:28
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أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، يوم الخميس، أنّه تم العثور على مواطن سويسري موقوف بتهمة التجسّس ميتا في سجن بمدينة سمنان بشرق البلاد، مؤكّدة أنّه انتحر.

وقال موقع "ميزان أونلاين" التابع للقضاء الإيراني إن "مواطنا سويسريا انتحر صباح اليوم (الخميس) في سجن سمنان".
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وأضاف أنّ "الأجهزة الأمنية كانت قد ألقت القبض عليه بتهمة التجسّس وأنّ قضيته كانت قيد التحقيق".

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء نقلا عن رئيس المحكمة العليا في إقليم سمنان الإيراني أن مواطنا سويسريا اعتقل في إيران بتهمة التجسس انتحر في السجن الخميس.
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