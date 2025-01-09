"مستعد للتحرك".. ترامب ناقش مع أعضاء الكونغرس الجمهوري 100 أمر تنفيذي

استعرض الرئيس المنتخب دونالد ترامب وكبار المستشارين، خططًا طموحة لـ 100 أمر تنفيذي خلال اجتماع مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ مساء الأربعاء.



وبينما يناقش الكونغرس الخطوات التالية بشأن خططهم التشريعية العدوانية، أبلغهم ترامب أنه مستعد للتحرك وخاصة فيما يتعلق بالهجرة، وفق ما كشفته مصادر مطلعة.

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وأخبر مصدران كانا في الغرفة موقع "أكسيوس"، أن أعضاء مجلس الشيوخ حصلوا على معاينات لبعض ما قيل لهم أنه سيكون 100 أمر تنفيذي.



وانغمس ستيفن ميلر، مستشار ترامب للهجرة منذ فترة طويلة، في كيفية اعتزامهم استخدام السلطة التنفيذية لمعالجة الحدود والهجرة بدءًا من اليوم الأول.



ومن غير الواضح ما إذا كانت جميعها ستكون أوامر تنفيذية فنية، أو إجراءات تنفيذية أوسع نطاقًا اتخذها ترامب أو الوكالات الفيدرالية.



وسوف سيتم استخدام سياسة الصحة العامة اثناء الوباء والتي تتعلق بمخاوف بشأن انتشار المرض للسماح بالطرد السريع للمهاجرين على الحدود مما يمنعهم حتى من الحصول على فرصة اللجوء.



وكانت هناك ملايين عمليات الطرد بموجب المادة 42 منذ بداية جائحة كوفيد حتى أنهى الرئيس بايدن هذه السياسة في عام 2023.



ومن بين الإجراءات والخطط التنفيذية الأخرى التي حددها ميلر، استخدام جزء من قانون الهجرة والجنسية بشكل أكثر عدوانية - 287 والذي يسمح لبعض سلطات إنفاذ القانون على مستوى الولاية والمحلية بالمساعدة في بعض واجبات هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) وبناء الجدار الحدودي، وإنشاء مرافق ذات جوانب ناعمة لاحتجاز المهاجرين وتنفيذ قيود أخرى على اللجوء. (العربية)