على وقع استمرار آلة القتل الاسرائيلية.. مؤشرات للتقدم بمفاوضات وقف النار

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وقال الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات عنيفة استهدفت مناطق متفرقة من القطاع منذ ساعات الفجر الأولى.



وأوضح أن الضربات أسفرت عن “دمار كبير في المناطق المستهدفة”، في ظل استمرار القصف المكثف.



من جهتها، ذكرت وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس أن إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الحرب على غزة بلغ 46 ألفا وستة أشخاص، وسط أزمة إنسانية متفاقمة بفعل الحصار والتصعيد العسكري المستمر منذ أكثر من عام. استشهد 21 فلسطينيا، بينهم 12 في شمال قطاع غزة، في غارات جوية إسرائيلية، حسبما أفاد الدفاع المدني في غزة اليوم الخميس، فيما تتزايد المؤشرات على إحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل.وقال الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات عنيفة استهدفت مناطق متفرقة من القطاع منذ ساعات الفجر الأولى.وأوضح أن الضربات أسفرت عن “دمار كبير في المناطق المستهدفة”، في ظل استمرار القصف المكثف.من جهتها، ذكرت وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس أن إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الحرب على غزة بلغ 46 ألفا وستة أشخاص، وسط أزمة إنسانية متفاقمة بفعل الحصار والتصعيد العسكري المستمر منذ أكثر من عام.

وفي الوقت ذاته، قال مصدر فلسطيني مطلع على المفاوضات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة إن الوسطاء الدوليين، بقيادة مصر وقطر، أحرزوا تقدما في مباحثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.



وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن المحادثات تسير بتقدم، لكنه أضاف: “لم نصل بعد إلى اختراق كاف لإبرام اتفاق شامل”.



وأشار إلى أن الوسطاء نجحوا في تضييق فجوات خلافية وحل بعض القضايا العالقة بين الطرفين، لكنه امتنع عن الخوض في التفاصيل.



وتكتسب الجهود الرامية إلى التوصل إلى هدنة طويلة الأمد زخما متزايدا مع اقتراب موعد تنصيب الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، في 20 كانون الثاني الجاري.