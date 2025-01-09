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عربي-دولي

ترودو يكشف الهدف الحقيقي لحديث ترامب عن ضمّ كندا

Lebanon 24
09-01-2025 | 19:11
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اعتبر رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، أن حديث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عن إمكانية "ضم كندا"، هدفه صرف انتباه الناس عن تأثير الرسوم الجمركية التي يخطط لفرضها.
وقال ترودو لشبكة "سي إن إن" عندما سئل عن تصريحات ترامب: "ما أعتقد أنه يحدث هنا هو أن الرئيس ترامب، وهو مفاوض ماهر للغاية، يشتت انتباه الناس إلى حد ما بهذا الحديث".
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وأضاف: "النفط والغاز والكهرباء والصلب والألمنيوم والأخشاب والخرسانة وكل ما يشتريه المستهلكون الأميركيون من كندا، سوف يصبح فجأة أكثر تكلفة بكثير إذا مضى قدماً في فرض هذه الرسوم".

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