ترودو يكشف الهدف الحقيقي لحديث ترامب عن ضمّ كندا

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وقال ترودو لشبكة "سي إن إن" عندما سئل عن تصريحات ترامب: "ما أعتقد أنه يحدث هنا هو أن الرئيس ترامب، وهو مفاوض ماهر للغاية، يشتت انتباه الناس إلى حد ما بهذا الحديث".وأضاف: "النفط والغاز والكهرباء والصلب والألمنيوم والأخشاب والخرسانة وكل ما يشتريه المستهلكون الأميركيون من كندا، سوف يصبح فجأة أكثر تكلفة بكثير إذا مضى قدماً في فرض هذه الرسوم".