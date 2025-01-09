بايدن يؤكّد: هناك "تقدم حقيقي" بشأن إنهاء حرب غزة

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أعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن أن المفاوضات المتعلقة بإطلاق سراح رهائن محتجزين في قطاع غزة أحرزت "تقدماً حقيقياً".وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض "إننا نحرز بعض التقدم الحقيقي، لقد التقيت المفاوضين اليوم".وأضاف "ما زلت آمل بأن نتمكن من إجراء عملية تبادل. حماس هي التي تقف في طريق هذا التبادل حاليا، لكنني أعتقد أننا قد نكون قادرين على إنجاز ذلك، نحن بحاجة إلى إنجازه".