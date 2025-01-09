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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي: لا ننوي الدخول بمواجهة مع السوريين في المنطقة العازلة

Lebanon 24
09-01-2025 | 23:21
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قال مصدر عسكري إسرائيلي لصحيفة "معاريف"  إن الجيش الإسرائيلي "ليس لديه أي مصلحة في العبث بسكان سوريا أو الدخول في صراع معهم".

وفي تقرير لها، ذكرت الصحيفة الإسرائيلية ما يقوله الجيش، حول أنه "لا ينوي الدخول في مواجهة مع السكان السوريين في المنطقة العازلة، وأن نشاط الجيش هو نشاط دفاعي حول المناطق التي تتواجد فيها القوات".
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وحسب "معاريف"، توضح القوات الإسرائيلية أن "السكان السوريين في المنطقة ينقسمون إلى مجموعتين:

المتمردون، الذين ما زالوا يتذكرون عملية "حسن الجوار" من عام 2011، عندما وفرت إسرائيل للمتمردين والسكان منطقة خلفية طبية وإنسانية، فيما تطالب قوات الجيش الإسرائيلي بجمع الأسلحة التي خلفها الجيش السوري وراءه.

ومجموعات مقيمة تقود خطا قوميا، يتمركز بعضهم في المنطقة الجنوبية من حيفا، على الحدود مع الأردن، حيث يشير الجيش الإسرائيلي إلى أن رمز المنطقة هو
مدينة "القنيطرة".

ويزعم الجيش الإسرائيلي أن قواته تمتنع عن دخول المدينة أو القرى المحيطة بها، وتسمح للسكان بمواصلة حياتهم كالمعتاد، دون احتكاك مع الجيش.

ونقلت "معاريف" عن مصدر عسكري قوله: "ليس لدينا أي مصلحة في العبث بالسكان أو الدخول في صراع معهم.. نحن نسمح لهم بممارسة حياتهم اليومية".
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