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عربي-دولي

هزة أرضية ضربت السواحل السورية والتركية.. إليكم قوتها

Lebanon 24
09-01-2025 | 23:42
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وقعت هزة أرضية خفيفة بقوة 2.9 درجة في شرق البحر الأبيض المتوسط بالقرب من ساحل  قبرص وسوريا وتركيا، صباح اليوم.
 
وحسب موقع "volcano discovery" كان عمق الهزة ضحلًا للغاية حيث بلغ 10 كم (6 أميال).(volcano discovery)
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