هزة أرضية ضربت السواحل السورية والتركية.. إليكم قوتها

وقعت هزة أرضية خفيفة بقوة 2.9 درجة في شرق البحر الأبيض المتوسط بالقرب من ساحل قبرص وسوريا وتركيا، صباح اليوم.

Advertisement وحسب موقع "volcano discovery" كان عمق الهزة ضحلًا للغاية حيث بلغ 10 كم (6 أميال).(volcano discovery)