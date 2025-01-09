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عربي-دولي

الأوضاع توترت.. قبيلة يمنية تشنّ هجوما مباغتًا على مواقع للحوثيين

Lebanon 24
09-01-2025 | 23:53
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شنت قبائل قيفة في محافظة البيضاء وسط اليمن، فجر اليوم الجمعة، سلسلة هجمات مباغتة استهدفت نقاطًا عسكرية وأمنية تابعة للحوثيين، ما أدى إلى تدمير نقطتين عسكريتين وإحراق عدد من العربات والمعدات القتالية.
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وأفادت مصادر قبلية لـ"إرم نيوز" أن الهجمات جاءت عبر عمليات منسقة على مواقع الحوثيين، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوفهم.

وأضافت المصادر أن الهجمات شملت إحراق ثلاث عربات عسكرية وتدمير كامل لمعداتها القتالية، مؤكدة أن العملية شكلت ضربة موجعة لجكاعة الحوثي التي تعاني من ضغط متزايد في المنطقة.
 
وبحسب المصادر، فقد "تم تدمير حاجزين عسكريين، الأولى تُعرف بنقطة الرقتين الواقعة باتجاه حمة صرار، والأخرى يُطلق عليها نقطة مفرق الوثبة"، ولفتت المصادر إلى أن عددًا من المناطق المُحيطة بقرية (حنكة آل مسعود) غربي محافظة البيضاء، تشهد صدامات ومواجهات عسكرية عنيفة بين الطرفين.

ولم يكتفِ الحوثي بمواجهة مسلحي القبائل بالأسلحة المتوسطة والقذائف المدفعية، بل حرّكت طائراتها المُسيّرة التي عاودت مجددًا استهداف وقصف منازل المواطنين، وفق المصادر.

ويحاول  الحوثي، منذ نهار الخميس، اقتحام قرية (حنكة آل مسعود)، بذريعة القبض على عناصر قبلية في تلك القرية، تقود تحركات مناهضة ومناوئة لها، لتندلع على إثر ذلك اشتباكات ومواجهات عنيفة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

ورغم عدم توفر أرقام دقيقة لعدد القتلى والجرحى، أكدت المصادر مقتل 10 أشخاص من مسلحي القبائل، فيما أصيب 8 آخرون بجروح متفاوتة. (ارم نيوز)


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