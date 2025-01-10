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قرار بحبس الإعلامية فجر السعيد بسبب دعوتها للتطبيع مع اسرائيل

Lebanon 24
10-01-2025 | 00:10
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قررت النيابة العامة الكويتية حبس الإعلامية فجر السعيد 21 يوماً احتياطياً وإحالتها للسجن المركزي.

وتتعلق التهم الموجه إلى الإعلامية الكويتية بالدعوة إلى التطبيع مع اسرائيل والإضرار بمصالح الدولة.
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