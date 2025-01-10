قرار بحبس الإعلامية فجر السعيد بسبب دعوتها للتطبيع مع اسرائيل

قررت النيابة العامة الكويتية حبس الإعلامية فجر السعيد 21 يوماً احتياطياً وإحالتها للسجن المركزي.



وتتعلق التهم الموجه إلى الإعلامية الكويتية بالدعوة إلى التطبيع مع اسرائيل والإضرار بمصالح الدولة.

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