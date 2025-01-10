ماكرون بحث مع ستارمر تطورات أوكرانيا والشرق الأوسط

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، عبر منصة "إكس"، إنه التقى برئيس الوزراءالبريطاني كير ستارمر، وإنهما أكدا التزامهما بدعم أوكرانيا وناقشا العديد من القضايا الأخرى.



وذكر ماكرون أنه تحدث مع ستارمر بشأن الوضع في الشرق الأوسط والعلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

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