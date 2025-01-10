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عربي-دولي
ميلوني عن تصريحات ترامب بشأن غرينلاند وبنما: رسالة للاعبين الكبار
Lebanon 24
10-01-2025
|
02:09
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استبعدت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني أن يعمد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب فعلا لاستخدام القوة العسكرية للسيطرة على غرينلاند أو قناة بنما، قائلة إن تعليقاته كانت بمثابة تحذير للصين ولاعبين عالميين آخرين لعدم التدخل في هذه المصالح الاستراتيجية المهمة.
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وقالت ميلوني التي سافرت الأسبوع الماضي إلى مار إيه لاغو وتعتزم حضور حفل تنصيب ترامب: "أعتقد أنه يمكن استبعاد أن الولايات المتحدة في السنوات القادمة ستسعى لاستخدام القوة لضم أراض تهمها".
وأوضحت أنها ترى أن تصريحات ترامب بمثابة "رسالة لبعض اللاعبين العالميين الكبار أكثر من أي مطالبة عدائية تجاه هذه الدول".
وأضافت أنها ترى أن التصريحات جاءت بسبب "الدور الصيني المتزايد" في قناة بنما المهمة تجاريا وغرينلاند الغنية بالموارد، وفسرت كلمات ترامب على أنها جزء من "مناظرة عن بعد بين القوى الكبرى".
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