لتعزيز التعاون.. وزير الخارجية السوري: سأترأس وفدا رفيع المستوى في جولة أوروبية

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أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، يوم الجمعة، عن عزمه زيارة دول أوروبية في الفترة المقبلة.وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي، قال الشيباني إنه سيزور دولا أوروبية قريبا.وأعلن الشيباني أنه سيترأس وفدا رفيع المستوى في جولة أوروبية لتعزيز التعاون، مضيفا :"ملتزمون بالمبادئ والقيم التي تعزز حقوق الإنسان في ظل سيادة القانون".ويزور وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني سوريا لبحث الانتقال السلمي للسلطة في البلاد.(سكاي نيوز)