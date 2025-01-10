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ونقلت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل"، الجمعة، عن كاتس قوله إذا لم يتم تنفيذ صفقة تبادل الأسرى قبل أن يتولى الرئيس ترامب منصبه، "فيجب القضاء التام على حماس في غزة".



وبحسب الصحيفة عقد الوزير، مساء يوم 9 كانون الثاني اجتماعاً مع القيادة العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك رئيس الأركان العامة للجيش هيرتسي هاليفي، كلف فيه العسكريين بتقديم خطة "القضاء الكامل" على حركة "حماس". أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس تعليماته للجيش بإعداد خطة "للقضاء الكامل" على حركة حماس، إذا لم تطلق سراح المحتجزين في قطاع غزة قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، المقرر في 20 كانون الثاني.ونقلت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل"، الجمعة، عن كاتس قوله إذا لم يتم تنفيذ صفقة تبادل الأسرى قبل أن يتولى الرئيس ترامب منصبه، "فيجب القضاء التام على حماس في غزة".وبحسب الصحيفة عقد الوزير، مساء يوم 9 كانون الثاني اجتماعاً مع القيادة العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك رئيس الأركان العامة للجيش هيرتسي هاليفي، كلف فيه العسكريين بتقديم خطة "القضاء الكامل" على حركة "حماس".

هذا وأكدت إسرائيل أن المحتجز حمزة الزيادنة نجل يوسف الزيادنة، الذي كان محتجزاً في غزة أيضا، عثر عليه مقتولا بجانب والده في نفق تحت الأرض بالقرب من مدية رفح في جنوب قطاع غزة.



وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إنه أبلغ عائلة حمزة بمقتله بعد انتهاء الطب الشرعي من الفحص.



وذكر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من الأسبوع أنه عثر على جثة المحتجزيّن بالقرب من جثث حراس مسلحين من حماس أو من جماعة فلسطينية مسلحة أخرى، مضيفا أنهما لم يقتلا في الآونة الأخيرة على ما يبدو ولم يتضح بعد كيف قتلا.



ولم تدل حماس بتعليق بعد. (العربية)