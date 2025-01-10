بسبب الحدود مع لبنان وغزة والأردن... إسرائيل تُواجه تحديات بميزانيات ضخمة جدّاً

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أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة، أنّ إسرائيل تعتزم استثمار مليارات الشواكل لتعزيز حدودها مع الأردن وغزة ولبنان، وسط غياب قرارات سياسية واضحة بشأن الحدود.وتقدر تكلفة إنشاء عائق على الحدود الأردنية وحدها بـ5 مليارات شيكل أيّ 1.3 مليار دولار، بينما تفتقر الحدود الجنوبية مع غزة إلى ترتيبات لحماية المناطق القريبة من القطاع.وأضافت أن الحدود مع الأردن، الدولة التي يوجد لإسرائيل اتفاق سلام معها، تعتبر الآن حدودا مخترقة ويسهل اجتيازها، لا سيما إذا كانت تريد الوصول إلى الضفة الغربية والمس بالمستوطنات.أما الحدود مع مناطق الضفة الغربية فيتوقع أن تقتضي إعادة التفكير.وفي ظل غياب عدم التنبؤ بالهدوء في الضفة الغربية، فإن الجيش الإسرائيلي سيعتمد في السنة المقبلة على نشاط متزايد الضفة.وخصص الجيش الإسرائيلي 15 مليار شيكل أيّ 4 مليارات دولار سنويًا للأمن الجاري مع خطط لتجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، وسط أزمة مستمرة في القوى البشرية.من جهة أخرى، تُواجه إسرائيل تكاليف متزايدة لعلاج مصابي الجيش الإسرائيلي، حيث من المتوقع أن ترتفع ميزانية قسم إعادة التأهيل من 3 مليارات شيكل أيّ 800 مليون دولار حاليًا إلى 8 مليارات أيّ 2.1 مليار دولار بحلول 2034، مع ارتفاع ملحوظ في حالات ما بعد الصدمة بين الجنود. (عربي 21)