Advertisement

إقتصاد

بسبب الحدود مع لبنان وغزة والأردن... إسرائيل تُواجه تحديات بميزانيات ضخمة جدّاً

Lebanon 24
10-01-2025 | 06:35
A-
A+
Doc-P-1304136-638721126395396209.jpg
Doc-P-1304136-638721126395396209.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة، أنّ إسرائيل تعتزم استثمار مليارات الشواكل لتعزيز حدودها مع الأردن وغزة ولبنان، وسط غياب قرارات سياسية واضحة بشأن الحدود.

وتقدر تكلفة إنشاء عائق على الحدود الأردنية وحدها بـ5 مليارات شيكل أيّ 1.3 مليار دولار، بينما تفتقر الحدود الجنوبية مع غزة إلى ترتيبات لحماية المناطق القريبة من القطاع.
Advertisement

وأضافت أن الحدود مع الأردن، الدولة التي يوجد لإسرائيل اتفاق سلام معها، تعتبر الآن حدودا مخترقة ويسهل اجتيازها، لا سيما إذا كانت تريد الوصول إلى الضفة الغربية والمس بالمستوطنات.

أما الحدود مع مناطق الضفة الغربية فيتوقع أن تقتضي إعادة التفكير.

وفي ظل غياب عدم التنبؤ بالهدوء في الضفة الغربية، فإن الجيش الإسرائيلي سيعتمد في السنة المقبلة على نشاط متزايد الضفة.


وخصص الجيش الإسرائيلي 15 مليار شيكل أيّ 4 مليارات دولار سنويًا للأمن الجاري مع خطط لتجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، وسط أزمة مستمرة في القوى البشرية.

من جهة أخرى، تُواجه إسرائيل تكاليف متزايدة لعلاج مصابي الجيش الإسرائيلي، حيث من المتوقع أن ترتفع ميزانية قسم إعادة التأهيل من 3 مليارات شيكل أيّ 800 مليون دولار حاليًا إلى 8 مليارات أيّ 2.1 مليار دولار بحلول 2034، مع ارتفاع ملحوظ في حالات ما بعد الصدمة بين الجنود. (عربي 21)
 
 
 

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:37 | 2025-01-10
08:20 | 2025-01-10
08:15 | 2025-01-10
08:00 | 2025-01-10
07:54 | 2025-01-10
07:30 | 2025-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24