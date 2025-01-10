Advertisement

عربي-دولي

فضيحة في الجيش الإسرائيليّ.. هذا ما فعله في 7 تشرين الأوّل 2023

Lebanon 24
10-01-2025 | 08:37
A-
A+
Doc-P-1304182-638721203730413749.png
Doc-P-1304182-638721203730413749.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي أن تحقيقاته أثبتت أن القوات الإسرائيلية قتلت إسرائيلية وابنها في 7 تشرين الأول 2023 خلال معارك في ناحل عوز في غلاف غزة. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام إسرائيلي: نتنياهو أجرى اليوم مع قادة الأجهزة الأمنية تقييما لجولة المفاوضات الخاصة بالمحتجزين في غزة
lebanon 24
10/01/2025 17:57:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب الحدود مع لبنان وغزة والأردن... إسرائيل تُواجه تحديات بميزانيات ضخمة جدّاً
lebanon 24
10/01/2025 17:57:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: التعرف على جثة رهينة محتجز في غزة
lebanon 24
10/01/2025 17:57:46 Lebanon 24 Lebanon 24
عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: كان من الممكن إعادة يوسف وحمزة الزيادنة أحياء لو تم التوصل إلى اتفاق مبكر
lebanon 24
10/01/2025 17:57:46 Lebanon 24 Lebanon 24

إسرائيل

غزة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:46 | 2025-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2025-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2025-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:44 | 2025-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2025-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:52 | 2025-01-10
10:42 | 2025-01-10
10:18 | 2025-01-10
10:04 | 2025-01-10
10:00 | 2025-01-10
09:45 | 2025-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24