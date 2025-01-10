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الشرطة الإسرائيلية تعتقل 3 متدينين يهود معارضين للتجنيد

Lebanon 24
10-01-2025 | 09:26
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال 3 متدينين يهود مساء الخميس، إثر مهاجمة مجموعة منهم ضابطين بالجيش يروجان لتجنيد المتدينين إجباريا في مدينة بني براك وسط البلاد.
وأثار الهجوم موجة إدانات من قادة سياسيين وعسكريين في إسرائيل بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي.
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وقالت الشرطة في بيان الجمعة: "تلقى مركز الشرطة الليلة الماضية بلاغا عن إخلال بالنظام واعتداء مشتبه به على اثنين من ضباط الجيش الإسرائيلي في بني براك".
وأضافت: "وصلت قوات إلى المكان وأنقذت الضابطين، فيما قام المتظاهرون بعرقلة عمل القوات".
وتابعت: "اعتقلت الشرطة ثلاثة مشتبهين (19، 24، 29 عاما من بني براك) واقتادتهم للتحقيق، وفي نهاية التحقيق تم احتجازهم".
وبني براك من مدن المتدينين اليهود الذين يعارضون في معظمهم التجنيد بالجيش الإسرائيلي.
وفي تعقيبه على الاعتداء، قال نتنياهو في بيان الجمعة: "هذا عمل عنيف وخطير ومخز ولا مكان له في دولة إسرائيل".
وأضاف: "أطالب بإجراء تحقيق فوري وشامل وتقديم الجناة إلى العدالة، ومعاقبتهم، سنحارب أي مظهر من مظاهر العنف دون أي تسامح".
المصدر: الأناضول
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