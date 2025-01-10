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عربي-دولي

بشأن دخول مزدوجي الجنسية إلى الأراضي السورية.. قرار تركي جديد

Lebanon 24
10-01-2025 | 10:42
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أوقفت السلطات التركية دخول الأشخاص مزدوجي الجنسية عبر معبر "الحمام" في منطقة "غصن الزيتون" بريف حلب الشمالي إلى الأراضي السورية حتى إشعار آخر.
 
ولم تصدر السلطات التركية حتى الآن أي توضيح رسمي حول أسباب هذا الإجراء، في حين يشهد المعبر ازدحاما كبيرا مع تدفق مئات السوريين الحاملين بطاقة "الحماية المؤقتة" إلى الأراضي السورية ضمن إطار الإجازة المعلنة من قبل إدارة الهجرة التركية.
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وكانت السلطات التركية قد أعلنت في بداية العام الجاري 2025 عن فتح باب الزيارات للسوريين، بحيث يسمح لفرد واحد من كل عائلة بالدخول إلى سوريا لتفقد منازلهم.

وجرى تحديد شروط الإجازة للفترة الممتدة من 1 كانون الثاني وحتى مطلع تموز المقبل مع إمكانية دخول الفرد إلى الأراضي السورية 3 مرات خلال هذه الفترة. (روسيا اليوم)
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