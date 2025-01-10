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عربي-دولي

مبلغ ضخم.. الولايات المتحدة ترصد مكافأة مغرية لمن يدلي بمعلومات عن الرئيس الفنزويلي

Lebanon 24
10-01-2025 | 13:17
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كشف مسؤولون في الإدارة الأميركية أن الولايات المتحدة عرضت مكافأة مالية قدرها 25 مليون دولار أميركي لمن يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأشار المسؤولون إلى أن "المكافأة مرصودة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال مادورو ووزير داخليته، بالإضافة إلى مكافأة جديدة قدرها 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تدين وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو".
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وتأتي الزيادات في المكافأة على خلفية تنصيب مادورو في وقت سابق من اليوم الجمعة، حيث فاز في الانتخابات الرئاسية في تموزالماضي، في حين أشار ممثلو الإدارة الأمريكية المنتهية الولاية، إلى أن أمريكا لا تعترف بنتائج تلك الانتخابات.
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