وزير الخارجية الإيطالي يقترح تعليق العقوبات الأوروبية على سوريا

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وأضاف تاياني، الذي اجتمع مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في دمشق، إن عقوبات الاتحاد الأوروبي فُرضت في عهد بشار الأسد. قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنه "طالب بتعليق العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سورية لمدة 6 أشهر أو عام"، لكنه أوضح أن "أي قرار نهائي في هذا الشأن لا يمكن أن يصدر إلا عبر التكتل بأكمله.وأضاف تاياني، الذي اجتمع مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في دمشق، إن عقوبات الاتحاد الأوروبي فُرضت في عهد بشار الأسد.

وقال: "أعتقد أنه يمكننا أن نبدأ في تغيير الأمور... الخطوة التالية هي اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وسنتحدث في هذا الشأن. إيطاليا تؤيد ذلك".

وذكر تاياني في تصريحات له من بيروت أن "الحل يجب أن يكون تعليق لعقوبات لمدة ستة أشهر أو عام. لقد طرحت هذه الفكرة للنقاش"، لكنه أضاف أن "رفع العقوبات ليس قراراً وطنياً، بل هو قرار التكتل الأوروبي".



وأشار تاياني إلى أن "الشرع والشيباني تعهدا بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات، وهما قضيتان وصفهما بأنهما حاسمتان بالنسبة لإيطاليا".



وعند سؤاله عن الخطوات التي يود أن تتخذها الإدارة السورية الجديدة قبل اجتماع الاتحاد الأوروبي، قال تاياني إن "البداية إيجابية وإن القادة الجدد في دمشق أدلوا بخطابات جيدة للغاية... وليست عدوانية".