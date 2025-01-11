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عربي-دولي

ضبط سيارة مفخخة متجهة إلى حلب.. هذا ما كشفه الأمن العام السوري

Lebanon 24
11-01-2025 | 03:52
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أعلن جهاز الأمن العام في سوريا اليوم السبت ضبط سيارة مفخخة كانت معدة للتفجير داخل مدينة حلب، قادمة من مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بريف حلب الشرقي، وفق "تلفزيون سوريا".

وذكرت وزارة الداخلية في الإدارة السورية الجديدة، في بيان على صفحتها بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، أن إدارة الأمن العام بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة، ضبطت سيارة ملغّمة كانت قادمة باتجاه مدينة حلب من مناطق سيطرة "قسد".
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وأضافت أن الفرق المختصة بإدارة الأمن العام "تمكنت من تأمين السيارة الملغّمة ثم تفكيكها من دون أي خسائر".

وختمت الوزارة بيانها بالقول: "ستبقى قواتنا على أهبة الاستعداد تجاه أي محاولة تعدٍ على الشعب السوري وممتلكاته".(سكاي نيوز)


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