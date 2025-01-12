سويسرا مستعدة لاستضافة لقاء بوتين وترامب

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قالت صحيفة "Le Temps" نقلا عن مصدر بوزارة الخارجية السويسرية إن سويسرا مستعدة لاستضافة لقاء بين الرئيسين الروسي والأميركي المنتخب بشأن حل الأزمة الأوكرانية إذا طلبا ذلك.ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله: "بعد القمة في بورجنستوك، تم إبلاغ أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة بانتظام باستعدادنا لدعم أي جهود دبلوماسية لإحلال السلام".لكن الصحيفة بالمقابل لفتت إلى أن السلطات السويسرية لن تأخذ زمام المبادرة في هذا الأمر. منوهة بأن البلاد هي واحدة من قائمة الدول المستعدة لاستضافة اجتماع بين الزعيمين. (روسيا اليوم)