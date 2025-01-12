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عربي-دولي

مجهولون يتسببون بقطع الانترنت عن درعا السورية

Lebanon 24
12-01-2025 | 02:51
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أفاد مسؤول سوري بانقطاع خدمات الاتصال الخارجي والدولي والإنترنت عن محافظة درعا جنوبي البلاد، فجر الأحد، جراء اعتداء مجهولين على كابل عند بلدة دير علي بريف دمشق.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مدير فرع السورية للاتصالات بدرعا المهندس أحمد الحريري قوله إن الكابل تعرض للقطع عند بلدة دير علي بريف دمشق، ما تسبب بخروجه من الخدمة، وانقطاع خدمات الاتصال عن المحافظة، في حين أن الاتصالات الداخلية ضمن المدينة الواحدة لا تزال تعمل.
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وأشار إلى أن ورشات الشركة توجهت منذ ساعات الصباح إلى موقع القطع وباشرت بإصلاحه.

ولفت الحريري إلى أن الكابل الذي يربط بين درعا والسويداء تعرض للقطع أيضاً عند بلدة نجها بريف دمشق، ما تسبب بعزل المحافظة عن باقي المحافظات، مشيرا إلى أن العمل جار لإصلاح القطع لإعادة الاتصالات إلى محافظتي درعا والسويداء. (سكاي نيوز)
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