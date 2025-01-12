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عربي-دولي

الأردن يستقبل السوريين المقيمين بعدة دول دون موافقة مسبقة

Lebanon 24
12-01-2025 | 05:02
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أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، الأحد، السماح للسوريين المقيمين في عدد من الدول بالدخول إلى المملكة دون موافقة مسبقة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن وزارة الداخلية قولها: "السماح للمواطنين السوريين المقيمين في الدول الأوروبية ودول الأميركيتين الشمالية والجنوبية وأستراليا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي بالدخول إلى أراضي المملكة دون الحصول على موافقات مسبقة".
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وأوضحت الداخلية أنه يشترط على هؤلاء "حيازتهم على إقامات سارية المفعول لمدة لا تقل عن أربعة شهور في الدول القادمين منها".
وأضاف المصدر أن ذلك يأتي تسهيلا على "الأشقاء" السوريين المقيمين في تلك الدول للعودة إلى بلادهم. (سكاي نيوز)
 
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