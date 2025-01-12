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عربي-دولي
الدفاع المدني بغزة: استشهاد 70 طفلا آخر 5 أيام بالقصف الإسرائيلي
Lebanon 24
12-01-2025
|
05:42
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أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، الأحد، استشهاد نحو 70 طفلا خلال الأيام الخمسة الماضية في القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع.
وقال الدفاع المدني في بيان: "نحو 70 طفلا استشهدوا خلال الأيام الخمسة الماضية في القصف الإسرائيلي على أنحاء القطاع".
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ويواصل الأطفال في قطاع غزة دفع أثمانا باهظة للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل للشهر 16 على التوالي.
(الأناضول)
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