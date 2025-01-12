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عربي-دولي

انفجار يهز اليمن.. مقتل وإصابة أكثر من 80 شخصاً

Lebanon 24
12-01-2025 | 06:00
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أسفر انفجار في محطة لتعبئة الغاز بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، عن مقتل وإصابة أكثر من 80 شخصاً، بحسب ما أفادت مصادر محلية. 

وكشفت المصادر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 74 آخرين، بينهم 15 في حالة حرجة، جراء الحريق الذي دمر أكثر من 20 سيارة وألحق أضرارا مادية واسعة بمحيط المحطة.
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وجرى نقل العديد من القتلى والمصابين إلى المستشفيات القريبة في محافظتي البيضاء وصنعاء الواقعتين تحت سيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، فيما نقل آخرون إلى مستشفيات مديرية الحد التابعة لمحافظة لحج.

نفى مصدر مصري مسؤول ما تناولته تقارير إعلامية إسرائيلية عن قيام القاهرة باستعدادات بهدف التدخل العسكري في اليمن. (الحرة) 
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