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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن قواتها حررت بلدة جديدة في خاركوف وأخرى في دونيتسك، بينما وصل إجمالي خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي إلى 1390 جنديا.وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إنه نتيجة عمليات هجومية ناجحة، حررت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" بلدة كالينوفو في مقاطعة خاركوف، وفقد العدو في منطقة مسؤولية قوات "الغرب" نحو 410 عسكريين في يوم.وأضاف التقرير أن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" خررت بلدة يانتارنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، فيما بلغ مجموع الخسائر الأوكرانية في منطقة مسؤوليتها نحو 250 جنديا.(روسيا اليوم)