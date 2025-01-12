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عربي-دولي

قتلى ومصابون في اشتباكات "عنيفة" شمال وشرق سوريا

Lebanon 24
12-01-2025 | 07:40
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أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الأحد، مقتل 7 من عناصرها خلال المعارك في مناطق شمال وشرق وسوريا.
وقالت قسد في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "ارتقى عدد من مقاتلينا خلال المقاومة المتواصلة لقواتنا في صد هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته وكذلك ضد خلايا تنظيم داعش الإرهابي".
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وأشارت إلى أنه "يتم إحباط جميع الهجمات من قبل مقاتلينا، الذين يلحقون خسائر فادحة بهم في العدد والعتاد"، مؤكدة المضي في "الكفاح وتحقيق أماني وأهداف شهدائنا وشعبنا في الحرية والحفاظ على أمن واستقرار مناطقنا".
وأضافت: "في جبهات ريف منبج الجنوبي الشرقي اندلعت اشتباكات عنيفة قتل فيها 23 من مقاتلي الفصائل الموالية لتركيا وأصيب 36 آخرينى منهم". (سكاي نيوز)
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