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ترامب يعتبر التوصل إلى اتفاق حول أوكرانيا مستحيلا دون الحوار مع روسيا

Lebanon 24
12-01-2025 | 11:14
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أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي القادم مايك والتز أن دونالد ترامب يعتبر أن التوصل إلى اتفاق حول أوكرانيا أمر مستحيل دون إقامة حوار مع روسيا.


وقال والتز لشبكة "إيه بي سي: "من وجهة نظر الرئيس المستقبلي ترامب، لا يمكنك التوصل إلى اتفاق ما لم يكن لديك نوع من الحوار والعلاقة مع الجانب الآخر. ومن المؤكد أننا سنعمل على ذلك في الأشهر المقبلة".
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وأكد مبعوث الإدارة الأميركية الجديدة إلى أوكرانيا كيث كيلوغ في وقت سابق أن أكبر خطأ ارتكبه الرئيس الأميركي جو بايدن هو رفض التواصل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لتسوية الأزمة الأوكرانية.
ويذكر أن دونالد ترامب الذي فاز في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وعد بأنه سيكون قادرا على تحقيق تسوية للنزاع الأوكراني عن طريق التفاوض.

كما صرح مرارا بأنه يستطيع تسوية النزاع في أوكرانيا في يوم واحد، وانتقد ترامب بشكل متكرر النهج الأميركي تجاه الأزمة الأوكرانية ووصف فلاديمير زيلينسكي بـ "البائع المتجول" الذي تنتهي كل زيارة له بمساعدة بمليارات الدولارات من واشنطن. (روسيا اليوم)
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