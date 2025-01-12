15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
8
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
-1
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ترامب يعتبر التوصل إلى اتفاق حول أوكرانيا مستحيلا دون الحوار مع روسيا
Lebanon 24
12-01-2025
|
11:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي القادم مايك والتز أن دونالد ترامب يعتبر أن التوصل إلى اتفاق حول أوكرانيا أمر مستحيل دون إقامة حوار مع روسيا.
وقال والتز لشبكة "إيه بي سي: "من وجهة نظر الرئيس المستقبلي ترامب، لا يمكنك التوصل إلى اتفاق ما لم يكن لديك نوع من الحوار والعلاقة مع الجانب الآخر. ومن المؤكد أننا سنعمل على ذلك في الأشهر المقبلة".
Advertisement
وأكد مبعوث الإدارة الأميركية الجديدة إلى أوكرانيا كيث كيلوغ في وقت سابق أن أكبر خطأ ارتكبه الرئيس الأميركي جو بايدن هو رفض التواصل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لتسوية الأزمة الأوكرانية.
ويذكر أن دونالد ترامب الذي فاز في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وعد بأنه سيكون قادرا على تحقيق تسوية للنزاع الأوكراني عن طريق التفاوض.
كما صرح مرارا بأنه يستطيع تسوية النزاع في أوكرانيا في يوم واحد، وانتقد ترامب بشكل متكرر النهج الأميركي تجاه الأزمة الأوكرانية ووصف فلاديمير زيلينسكي بـ "البائع المتجول" الذي تنتهي كل زيارة له بمساعدة بمليارات الدولارات من واشنطن. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"الإسم عند فخامته"
Lebanon 24
"الإسم عند فخامته"
01:30 | 2025-01-12
12/01/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع يراكم على خسارته الرئاسية.. هزيمة في رئاسة الحكومة ايضاً
Lebanon 24
جعجع يراكم على خسارته الرئاسية.. هزيمة في رئاسة الحكومة ايضاً
11:30 | 2025-01-12
12/01/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الرئيس المكلف لهذا الرئيس المنتخب
Lebanon 24
هذا الرئيس المكلف لهذا الرئيس المنتخب
10:33 | 2025-01-12
12/01/2025 10:33:04
Lebanon 24
Lebanon 24
غضبٌ في إيران.. ما علاقة "حزب الله"؟
Lebanon 24
غضبٌ في إيران.. ما علاقة "حزب الله"؟
13:00 | 2025-01-12
12/01/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تحقيقات".. هذا ما يجري داخل "حزب الله"
Lebanon 24
"تحقيقات".. هذا ما يجري داخل "حزب الله"
01:50 | 2025-01-12
12/01/2025 01:50:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:53 | 2025-01-12
نائب ترامب يُعلن عن موعد مرجّح لاتفاق غزة
16:38 | 2025-01-12
زيلينسكي مستعد لتسليم بيونغ يانغ أسيري حرب.. بشرط
15:34 | 2025-01-12
حرائق لوس أنجلوس.. هل يدخل الجيش الأميركي على الخط؟
15:09 | 2025-01-12
علماء يحذرون من ظاهرة تم رصدها في ثلث شواطئ العالم
14:44 | 2025-01-12
رجل أعمال إيراني يعود إلى بلده بعد اعتقاله في إيطاليا
14:15 | 2025-01-12
الشرع: بناء الدولة السورية أولى من الحقوق الشخصية
فيديو
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
13/01/2025 00:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
13/01/2025 00:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
13/01/2025 00:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24