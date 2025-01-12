وزير الخارجية السعودي: استمرار العقوبات يعرقل طموحات السوريين

في ختام الاجتماع العربي الموسع حول سوريا الذي عقد في الرياض، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أهمية ألا تكون سوريا مصدراً للتهديدات في المنطقة.



كما أوضح أن المجتمعين اتفقوا على أن استمرار العقوبات سيعرقل طموحات الشعب السوري، مشددا على ضرورة رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا.

Advertisement

وأشار إلى أن بحث الشأن السوري يتم بمشاركة السوريين، إذ شددت نتائج الاجتماعات التي انقسمت إلى قسمين، الأول يشارك فيه الوزراء العرب، والآخر لمسؤولين غربيين، على أولوية الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية.