بيدرسون: إعادة إعمار سوريا بحاجة للدعم الدولي ورفع العقوبات

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، أن اجتماعات الرياض بشأن سوريا كانت جيدة.



وقال لـ"العربية/الحدث"، اليوم الأحد، إن "اجتماعات الرياض منحت سوريا فرصة للاستماع إلى تطلعات المجتمع الدولي".

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كما أضاف أن "الحكومة الانتقالية لا تسيطر على كامل سوريا، لكن نشهد نوعاً من الاستقرار"، مشدداً على أنه "من المهم أن يكون الوضع مستقراً في كل الأراضي السورية".



كذلك أردف: "سمعنا من إدارة سوريا الانتقالية أن مؤتمر الحوار سيعقد بعد أقل من 3 أشهر".



ومضى قائلاً إن "إدارة سوريا الانتقالية لن تستغني عن أي من مكونات الشعب بمؤتمر الحوار".



كما أوضح أن "عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري بأقرب وقت يطمئن الداخل والخارج، ويجب أن يخرج بخارطة طريق واضحة المعالم".

كذلك أكد أن "هناك تطورا ملحوظا بتعامل الإدارة السورية مع القضايا الداخلية".



ولفت إلى أن "إدارة سوريا الانتقالية تتعامل مع قضايا أمنية حساسة".



"هيئة انتقالية"

كذلك كشف أن الأمم المتحدة تلقت "ضمانات بأن تكون هناك هيئة انتقالية في سوريا خلال 3 أشهر، وتضم كل المكونات السورية".



وأكد أن "المجتمع الدولي جاهز للعمل مع الإدارة السورية الحالية والهيئة الانتقالية".



وتابع : "ندرك أن إجراء انتخابات في سوريا قد يستغرق 4 إلى 5 سنوات".



وقال إن التدخلات الإسرائيلية في الأراضي السورية يجب أن تتوقف.



وعن الملف الكردي، أوضح بيدرسون أن هناك تحديات كبيرة جدا في الشمال السوري.



كما لفت إلى دراسة إمكانية تعديل القرار 2254 أو تبني آخر جديد بشأن سوريا.



رفع العقوبات

كذلك لفت إلى أن المجتمع الدولي جاهز للعمل مع الإدارة السورية الحالية والهيئة الانتقالية، إضافة إلى تلقي ضمانات بأن تضم الهيئة الانتقالية كل المكونات السورية.



وأكد أنه واثق أن المجتمع الدولي سيرفع العقوبات عن سوريا إذا نُفذت الوعود، لافتا إلى أن نحو 17 مليون سوري بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.



وذكر أن إعادة إعمار سوريا بحاجة إلى الدعم الدولي ورفع العقوبات.



وقال "فشلنا بالتعامل مع الشأن السوري خلال السنوات الماضية وعلينا إعادة الثقة"، وأضاف "المجتمع الدولي مجمع الآن على دعم سوريا".