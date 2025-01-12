زيلينسكي مستعد لتسليم بيونغ يانغ أسيري حرب.. بشرط

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد عن استعداده لتسليم جنديين كوريين شماليين أسيرين إلى بلدهما مقابل أسرى حرب أوكرانيين لدى روسيا.



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كما قال الرئيس الأوكراني عبر منصة إكس إن "أوكرانيا مستعدة لتسليم الجنديين إلى كيم جونغ أون إذا تمكن من تنظيم تبادلهما مع محاربينا الأسرى في روسيا".



وأضاف أنه "من المؤكد" أن كييف ستأسر "المزيد" من الجنود الكوريين الشماليين.



تابع زيلينسكي "بالنسبة للجنود الكوريين الشماليين الذين لا يرغبون في العودة (إلى بلدهم)، قد تكون هناك خيارات أخرى متاحة".



وقال إن الجنود الكوريين الشماليين الذين يريدون "تحقيق السلام من خلال نشر الحقيقة حول هذه الحرب في كوريا سيمنحون هذه الفرصة". وأوضح زيلينسكي عبر منصة إكس أن "أوكرانيا مستعدة لتسليم الجنديين إلى كيم جونغ أون إذا تمكن من تنظيم تبادلهما مع محاربينا الأسرى في روسيا".كما قال الرئيس الأوكراني عبر منصة إكس إن "أوكرانيا مستعدة لتسليم الجنديين إلى كيم جونغ أون إذا تمكن من تنظيم تبادلهما مع محاربينا الأسرى في روسيا".وأضاف أنه "من المؤكد" أن كييف ستأسر "المزيد" من الجنود الكوريين الشماليين.تابع زيلينسكي "بالنسبة للجنود الكوريين الشماليين الذين لا يرغبون في العودة (إلى بلدهم)، قد تكون هناك خيارات أخرى متاحة".وقال إن الجنود الكوريين الشماليين الذين يريدون "تحقيق السلام من خلال نشر الحقيقة حول هذه الحرب في كوريا سيمنحون هذه الفرصة".

الى ذلك ونشر الرئيس الأوكراني مقطع فيديو لاستجواب الأسيرين المفترضين من كوريا الشمالية، أحدهما مستلق على سرير بطابقين والآخر جالس في سرير مع ضمادة حول فكه.



في الفيديو يتحدث أحدهما إلى مسؤول أوكراني من خلال مترجم، ويقول في تعليقات مترجمة إنه لم يكن يعلم أنه سيقاتل ضد أوكرانيا وأن قادته "أخبروه أنه مجرد تدريب".



وقال أحدهما إنه يريد العودة إلى كوريا الشمالية، بينما أعلن الآخر إنه سيفعل ما يُقال له، ولكن إذا أتيحت له الفرصة، فإنه يريد العيش في أوكرانيا.



يأتي عرض زيلينسكي غداة إعلان أوكرانيا أنها أسرت جنديين من كوريا الشمالية أصيبا أثناء قتالهما ضد قوات كييف في منطقة كورسك الروسية. ولم تقدم أي دليل على جنسيتهما.