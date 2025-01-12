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ارتفاع جديد في عدد قتلى حرائق لوس أنجلوس

Lebanon 24
12-01-2025 | 23:19
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أعلن مصدر طبي، الأحد، أن حصيلة ضحايا الحرائق في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية ارتفع إلى 24 قتيلا.

وكانت آخر حصيلة معلنة للقتلى 16 شخصا، وفق مصادر رسمية أميركية، وسط توقعات بارتفاعها.

وسعى رجال الإطفاء، الأحد، إلى تحقيق مزيد من التقدم في مكافحة حرائق الغابات، بينما حذر خبراء الأرصاد مجددا من أحوال طقس خطيرة مع عودة الرياح القوية هذا الأسبوع.
وأصدرت هيئة الأرصاد الوطنية تحذيرات من الدرجة الحمراء بشأن ظروف حرائق شديدة حتى الأربعاء، مع رياح متواصلة بسرعة 50 ميلا (80 كيلومترا) في الساعة، وهبات عواصف في الجبال تصل سرعتها إلى 70 ميلا (113 كيلومترا) في الساعة.
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وتسببت الحرائق في لوس أنجلوس أيضا في اندلاع النيران في عشرات الآلاف من الأفدنة وحرق عدد هائل من المباني.

وصدرت أوامر إخلاء لأكثر من 166 ألف شخص، بينما كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن خسائر الحرائق في لوس أنجلوس تصل لـ150 مليار دولار. (سكاي نيوز)
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