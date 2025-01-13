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عربي-دولي
وزير العدل الفرنسي يدعو لإلغاء اتفاق مهم مع الجزائر
Lebanon 24
13-01-2025
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دعا وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، لإلغاء الاتفاقية الموقعة بين فرنسا والجزائر في عام 2013، والتي تسمح للنخبة الجزائرية بالسفر إلى فرنسا دون الحاجة إلى تأشيرة.
وقال دارمانان في تصريح لقناة "LCI" أمس الأحد إن "الاتفاق المبرم في 2013 يسمح لحاملي الجوازات الرسمية والدبلوماسية الجزائرية بالسفر إلى فرنسا دون تأشيرة، مما يتيح لهم التنقل بحرية".
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ودعا الوزير إلى "إلغاء هذه التسهيلات"، مشيرا إلى أن هذا الإجراء الانتقامي لن يؤثر على "العشرة في المئة من مواطنينا الذين لديهم روابط تاريخية وثقافية مع فرنسا".
وتصاعدت التوترات بين البلدين في الأيام الأخيرة بعد توقيف فرنسا المؤثر الجزائري المعروف بلقب "بوعلام" (59 عاما) يوم الأحد الماضي في مدينة مونبلييه، حيث تم إلغاء تصريح إقامته بتهمة "الدعوة لتعذيب معارض للنظام الجزائري".
وتم ترحيله إلى الجزائر يوم الخميس، لكنه أعيد إلى فرنسا في نفس اليوم بعدما منعت السلطات الجزائرية دخوله إلى البلاد. (روسيا اليوم)
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