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عربي-دولي

شرط أوروبا لرفع العقوبات عن سوريا.. هذا ما ابلغته كايا للشيباني

Lebanon 24
12-01-2025 | 23:46
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كثيرة هي البوادر الإيجابية التي أطلقت، أمس الأحد، من قبل الوزراء الأوروبيين الذين شاركوا في اجتماع الرياض حول سوريا، لاسيما لجهة رفع العقوبات عن البلاد.

فخلال لقائها وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ألمحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس إلى الشرط أو الشروط المطلوبة من أجل السير في رفع العقوبات التي فرضت على البلاد خلال سنوات حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
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إذ أوضحت في بيان مقتضب نشرته على حسابها في منصة إكس أنه على الإدارة الجديدة الآن أن تطلق عملية انتقالية سلمية وشاملة تحمي جميع الأقليات.

لتردف لاحقا "بعدها سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كيفية تخفيف العقوبات".
 
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