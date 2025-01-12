شرط أوروبا لرفع العقوبات عن سوريا.. هذا ما ابلغته كايا للشيباني

كثيرة هي البوادر الإيجابية التي أطلقت، أمس الأحد، من قبل الوزراء الأوروبيين الذين شاركوا في اجتماع الرياض حول سوريا، لاسيما لجهة رفع العقوبات عن البلاد.



فخلال لقائها وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ألمحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس إلى الشرط أو الشروط المطلوبة من أجل السير في رفع العقوبات التي فرضت على البلاد خلال سنوات حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

Advertisement

إذ أوضحت في بيان مقتضب نشرته على حسابها في منصة إكس أنه على الإدارة الجديدة الآن أن تطلق عملية انتقالية سلمية وشاملة تحمي جميع الأقليات.



لتردف لاحقا "بعدها سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كيفية تخفيف العقوبات".