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عربي-دولي

نائب الرئيس الأميركي المنتخب: لا ينبغي العفو عن مرتكبي العنف في الكابيتول

Lebanon 24
13-01-2025 | 00:42
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قال جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إنه من الواضح أنه لا ينبغي أن يحصل المسؤولون عن العنف خلال أعمال الشغب في الكابيتول على عفو.

وجاء تصريح جي دي فانس في الوقت الذي وعد فيه الرئيس المنتخب باستخدام سلطته في العفو لصالح العديد من الذين حاولوا في 6 كانون الثاني2021 قلب نتائج الانتخابات التي خسرها ترامب.
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وشدد فانس في مقابلة مع برنامج "فوكس نيوز صنداي" على أن مسألة العفو "بسيطة جدا"، قائلا إن الذين "احتجوا سلميا يجب أن يحصلوا على عفو أما إذا ارتكبت العنف في ذلك اليوم فمن الواضح أنه لا ينبغي أن تحصل على عفو".

وأضاف "أن هناك "منطقة رمادية" في بعض الحالات".

وتم توجيه اتهامات لأكثر من 1500 شخص بجرائم اتحادية مرتبطة بالحصار الذي أسفر عن إصابة أكثر من 100 شرطي وأدى إلى فرار المشرعين للاختباء أثناء اجتماعهم للمصادقة على فوز الديمقراطي جو بايدن في انتخابات 2020.

وتم توجيه اتهامات إلى مئات الأشخاص الذين لم يشاركوا في التدمير أو العنف، حيث تم اتهامهم فقط بارتكاب جنح لدخول الكابيتول بشكل غير قانوني، بينما تم توجيه التهم إلى آخرين بارتكاب جرائم جنائية بما في ذلك الاعتداء على عناصر الشرطة. (روسيا اليوم)
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