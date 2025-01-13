يون سوك يول يدعو حكومة بلاده لدعم الولايات المتحدة

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دعا رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سيوك يول اليوم الاثنين، حكومة بلاده إلى تقديم الدعم اللازم للجهود المبذولة لاحتواء حرائق الغابات في لوس أنجلوس.وأعرب يون سوك يول في منشور له عبر منصة "فيسبوك" عن تعازيه وأسفه للمتضررين جراء استمرار انتشار الحرائق المدمرة في لوس أنجلوس.وجاء في المنشور: "إذا كانت هناك حاجة للمساعدة، أطلب من الحكومة تقديم الدعم وبذل قصارى جهدها لمنع أي ضرر لمواطنينا".وأضاف: "الولايات المتحدة حليفتنا القيمة التي ساعدت كوريا الجنوبية خلال أصعب أوقاتها، ولوس أنجلوس هي موطن أكبر عدد من الكوريين في العالم".وخلص قائلا: "آمل بصدق أن تتم السيطرة على حرائق الغابات وإصلاح الأضرار الناجمة عنها بسرعة".(روسيا اليوم)