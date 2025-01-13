20
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
-1
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
يون سوك يول يدعو حكومة بلاده لدعم الولايات المتحدة
Lebanon 24
13-01-2025
|
03:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سيوك يول اليوم الاثنين، حكومة بلاده إلى تقديم الدعم اللازم للجهود المبذولة لاحتواء حرائق الغابات في لوس أنجلوس.
وأعرب يون سوك يول في منشور له عبر منصة "فيسبوك" عن تعازيه وأسفه للمتضررين جراء استمرار انتشار الحرائق المدمرة في لوس أنجلوس.
Advertisement
وجاء في المنشور: "إذا كانت هناك حاجة للمساعدة، أطلب من الحكومة تقديم الدعم وبذل قصارى جهدها لمنع أي ضرر لمواطنينا".
وأضاف: "الولايات المتحدة حليفتنا القيمة التي ساعدت كوريا الجنوبية خلال أصعب أوقاتها، ولوس أنجلوس هي موطن أكبر عدد من الكوريين في العالم".
وخلص قائلا: "آمل بصدق أن تتم السيطرة على حرائق الغابات وإصلاح الأضرار الناجمة عنها بسرعة".
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جعجع يراكم على خسارته الرئاسية.. هزيمة في رئاسة الحكومة ايضاً
Lebanon 24
جعجع يراكم على خسارته الرئاسية.. هزيمة في رئاسة الحكومة ايضاً
11:30 | 2025-01-12
12/01/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غضبٌ في إيران.. ما علاقة "حزب الله"؟
Lebanon 24
غضبٌ في إيران.. ما علاقة "حزب الله"؟
13:00 | 2025-01-12
12/01/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الرئيس المكلف لهذا الرئيس المنتخب
Lebanon 24
هذا الرئيس المكلف لهذا الرئيس المنتخب
10:33 | 2025-01-12
12/01/2025 10:33:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة إسرائيلية عن مراقبة "البقاع".. ماذا فيها؟
Lebanon 24
مفاجأة إسرائيلية عن مراقبة "البقاع".. ماذا فيها؟
15:00 | 2025-01-12
12/01/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 17 عاما.. وصول شقيقة زوجة ماهر الأسد إلى دمشق وسط استقبال حافل (فيديو)
Lebanon 24
بعد 17 عاما.. وصول شقيقة زوجة ماهر الأسد إلى دمشق وسط استقبال حافل (فيديو)
08:40 | 2025-01-12
12/01/2025 08:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:50 | 2025-01-13
ماسك يهاجم رئيس الوزراء البريطاني مجددا
04:35 | 2025-01-13
سموتريتش: مسودة اتفاق وقف إطلاق النار بغزة "كارثة"
04:07 | 2025-01-13
آخر خبر عن ترامب ولبنان.. ماذا كشف مساعدوه؟
04:05 | 2025-01-13
بشأن جوازات السفر.. اليكم ما اعلنته إدارة الهجرة في سوريا
03:30 | 2025-01-13
"Middle East Eye" :تركيا لا تسعى إلى الصراع مع إسرائيل في سوريا وإليكم السبب
03:26 | 2025-01-13
أسباب حرائق لوس أنجلوس.. طبيعية أم بفعل فاعل؟
فيديو
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
13/01/2025 12:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
13/01/2025 12:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
13/01/2025 12:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24