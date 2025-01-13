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عربي-دولي
سموتريتش: مسودة اتفاق وقف إطلاق النار بغزة "كارثة"
Lebanon 24
13-01-2025
|
04:35
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سارع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى رفض محادثات عزة ومسودة اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، ووصفه بأنه "كارثة" على إسرائيل، مشددا على ضرورة العمل لاحتلال قطاع غزة بالكامل.
وقال وزير المالية الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن "الاتفاق الذي يجري العمل عليها كارثة على الأمن القومي لدولة إسرائيل".
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وأضاف بتسلئيل سموتريتش "لن نكون جزءا من اتفاق استسلام يشمل إطلاق سراح إرهابيين ووقف الحرب"، وفقا لرويترز.
وتابع قائلا "هذا هو الوقت المناسب لمواصلة العمل بكل قوتنا لاحتلال قطاع غزة بالكامل والسيطرة على المساعدات الإنسانية بدلا من حماس حتى تستسلم بالكامل".
وكان مسؤول مطلع على المفاوضات قال لرويترز، اليوم الاثنين، إن قطر التي تقوم بدور الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس سلمت الجانبين مسودة "نهائية" لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين بهدف إنهاء الحرب في قطاع غزة.
وقال المسؤول إن انفراجة تم التوصل إليها في الدوحة بعد منتصف الليل عقب محادثات بين قيادات المخابرات الإسرائيلية ومبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ورئيس الوزراء القطري. (روسيا اليوم)
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