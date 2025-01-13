Advertisement

عربي-دولي

سموتريتش: مسودة اتفاق وقف إطلاق النار بغزة "كارثة"

Lebanon 24
13-01-2025 | 04:35
A-
A+
Doc-P-1305371-638723650307693291.jpg
Doc-P-1305371-638723650307693291.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سارع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى رفض محادثات عزة ومسودة اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، ووصفه بأنه "كارثة" على إسرائيل، مشددا على ضرورة العمل لاحتلال قطاع غزة بالكامل.

وقال وزير المالية الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن "الاتفاق الذي يجري العمل عليها كارثة على الأمن القومي لدولة إسرائيل".
Advertisement

وأضاف بتسلئيل سموتريتش "لن نكون جزءا من اتفاق استسلام يشمل إطلاق سراح إرهابيين ووقف الحرب"، وفقا لرويترز.

وتابع قائلا "هذا هو الوقت المناسب لمواصلة العمل بكل قوتنا لاحتلال قطاع غزة بالكامل والسيطرة على المساعدات الإنسانية بدلا من حماس حتى تستسلم بالكامل".

 وكان مسؤول مطلع على المفاوضات قال لرويترز، اليوم الاثنين، إن قطر التي تقوم بدور الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس سلمت الجانبين مسودة "نهائية" لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين بهدف إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال المسؤول إن انفراجة تم التوصل إليها في الدوحة بعد منتصف الليل عقب محادثات بين قيادات المخابرات الإسرائيلية ومبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ورئيس الوزراء القطري. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:25 | 2025-01-13
07:10 | 2025-01-13
07:00 | 2025-01-13
06:54 | 2025-01-13
06:45 | 2025-01-13
06:44 | 2025-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24