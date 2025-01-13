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عربي-دولي

تايوان: ارتفاع عدد المواطنين المتهمين بالتجسس لصالح الصين

Lebanon 24
13-01-2025 | 05:17
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أظهرت بيانات لمكتب الأمن القومي في تايوان، ارتفاع عدد الأشخاص المتهمين بـ"التجسس لصالح جمهورية الصين الشعبية" بشكل حاد في البلاد على مدى السنوات القليلة الماضية.
وبحسب الإحصائيات المنشورة، بلغ عدد المتهمين بـ"التجسس لصالح بكين" في نهاية عام 2024، 64 شخصا، في حين بلغ هذا الرقم في عام 2023 48 شخصا.
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وقال المكتب إن "هذا يمثل زيادة حادة مقارنة بعامي 2021 و2022"، مشيرا إلى أن عدد المتهمين بالتجسس بلغ 16 و10 أشخاص في عامي 2021 و2022 على التوالي.
وزعم المكتب، أن الصين "استخدمت مجرمين لتجنيد رفاقهم من العسكريين السابقين لتشكيل فرق قناصة والتخطيط لمهام قناصة ضد الوحدات العسكرية التايوانية والسفارات الأجنبية".
بالإضافة إلى ذلك، أشار البيان إلى أن جمهورية الصين الشعبية "تستخدم أيضا أفرادا عسكريين متقاعدين لإنشاء شركات واجهة وبنوك سرية وكازينوهات لإغراء أو إكراه الأفراد العسكريين العاملين على الخدمة الفعلية على جمع معلومات استخباراتية عسكرية حساسة، أو توقيع القسم لإثبات الولاء، أو" العبور بطائرات هليكوبتر عسكرية إلى الصين". (روسيا اليوم)
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