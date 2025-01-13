سيئول: هناك احتمال لعقد حوار بين ترامب وكيم

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قالت وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد يسعى إلى الحوار مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بعد تنصيبه.وأضافت الوكالة اليوم الاثنين أن ترامب قد يسعى إلى "صفقة صغيرة" بخصوص البرنامج النووي الكوري الشمالي بدلا من محادثات نزع السلاح النووي.وقالت: "إذا كانت الولايات المتحدة ترى أنه من الصعب توقع نزع السلاح النووي الكوري الشمالي بشكل كامل في فترة قصيرة، فمن المحتمل عقد مفاوضات صغيرة النطاق صفقة صغيرة لتجميد البرنامج النووي الكوري الشمالي أو نزع السلاح النووي".(روسيا اليوم)