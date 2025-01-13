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عربي-دولي

"هناك تقدّم"... ماذا كشف وزيرٌ إسرائيليّ عن إتّفاق الأسرى؟

Lebanon 24
13-01-2025 | 05:43
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أكد وزير الخارجية الإسرائيلية أن هناك فعلاً تقدما في اتّفاق الأسرى.

وأضاف أنّ "إسرائيل تريد الاتفاق، وسترى قريبا ما إذا كان الجانب الآخر يريد الشيء عينه"، في إشارة منه إلى حركة حماس. (العربية)
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