"هناك تقدّم"... ماذا كشف وزيرٌ إسرائيليّ عن إتّفاق الأسرى؟

أكد وزير الخارجية الإسرائيلية أن هناك فعلاً تقدما في اتّفاق الأسرى.



وأضاف أنّ "إسرائيل تريد الاتفاق، وسترى قريبا ما إذا كان الجانب الآخر يريد الشيء عينه"، في إشارة منه إلى حركة حماس. (العربية)