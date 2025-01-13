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"القسام" تعلن قتل 10 عسكريين إسرائيليين خلال 72 ساعة شمال غزة

Lebanon 24
13-01-2025 | 06:25
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أعلنت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس"، الاثنين، قتل 10 عسكريين إسرائيليين وإصابة العشرات بعد مرور 100 يوم على التدمير الشامل والإبادة الجماعية بمحافظة شمال قطاع غزة.
وقال أبو عبيدة متحدث "القسام"، في بيان: " بعد أكثر من 100 يوم على عملية التدمير الشامل والإبادة الجماعية التي ينفذها جيش العدو شمال قطاع غزة، لا يزال مجاهدونا يكبدونه خسائر فادحة ويسددون له ضربات قاسية خلفت خلال الساعات الـ 72 الأخيرة أكثر من 10 قتلى وعشرات الإصابات".
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وأضاف: "نؤكد أن الخسائر في صفوف جيش الاحتلال الخائب هي أكثر بكثير مما يعلنه، وسيندحر العدو عن شمال القطاع خائبا يجر أذيال الخزي دون أن يتمكن من كسر شوكة المقاومة".
وأشار إلى أن الإنجاز الوحيد الذي حققه الجيش الإسرائيلي في محافظة الشمال يتمثل بـ"الدمار والخراب والمجازر بحق الأبرياء".
(الاناضول)
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