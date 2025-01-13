صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي

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أعلنت وزارة الصحة في غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في القطاع إلى 46 ألفا و584 شهيدا و109 آلاف و731 مصابا منذ 7 تشرين الأول 2023.وقالت الوزارة في بيانها الإحصائي اليومي، إن الجيش الإسرائيلي "ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 19 شهيدا و71 إصابة خلال 24 ساعة الماضية".وأضافت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي "ارتفعت إلى 46.584 شهيدا و109.731 إصابة منذ 7 تشرين الأول 2023".وأشارت إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب الاستهداف الإسرائيلي المتكرر. (الاناضول)