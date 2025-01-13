السودان: الحرب لن تتوقف إلا بخروج الدعم السريع من الأعيان المدنية

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مع تصاعد المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال الساعات الماضية، أكد قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، أن بلاده تواجه حرباً ممنهجة تعددت أطرافها.كما أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، أن الحرب لن تتوقف إلا بخروج الدعم السريع من الأعيان المدنية ومساكن المواطنين وإيقاف الدعم من الدول التي تدعمها سياسيا وعسكريا.وأضاف "علاقات السودان ستبنى على مواقف الدول من هذه الحرب".جاء هذا التصريح، بعدما أعلن الجيش السوداني، اليوم الاثنين، أن قوات الدعم السريع استهدفت عبر المسيرات سد مروي، ومحطة الكهرباء، ما أدى إلى وقوع خسائر.(العربية)