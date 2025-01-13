Advertisement

عربي-دولي

السودان: الحرب لن تتوقف إلا بخروج الدعم السريع من الأعيان المدنية

Lebanon 24
13-01-2025 | 07:25
A-
A+

Doc-P-1305441-638723748945239591.jpg
Doc-P-1305441-638723748945239591.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع تصاعد المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال الساعات الماضية، أكد قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، أن بلاده تواجه حرباً ممنهجة تعددت أطرافها.
كما أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، أن الحرب لن تتوقف إلا بخروج الدعم السريع من الأعيان المدنية ومساكن المواطنين وإيقاف الدعم من الدول التي تدعمها سياسيا وعسكريا.
Advertisement
وأضاف "علاقات السودان ستبنى على مواقف الدول من هذه الحرب".
جاء هذا التصريح، بعدما أعلن الجيش السوداني، اليوم الاثنين، أن قوات الدعم السريع استهدفت عبر المسيرات سد مروي، ومحطة الكهرباء، ما أدى إلى وقوع خسائر.
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:02 | 2025-01-13
12:00 | 2025-01-13
11:00 | 2025-01-13
10:50 | 2025-01-13
10:49 | 2025-01-13
10:39 | 2025-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24