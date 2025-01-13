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عربي-دولي

في أول تعليق رسمي لها.. ماذا قالت حماس عن مفاوضات غزة؟

Lebanon 24
13-01-2025 | 07:15
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في أول تعليق رسمي لحركة حماس على مفاوضات غزة التي شهدت تقدمًا كبيرًا في الدوحة، ألمحت الحركة اليوم الاثنين، إلى اقتراب التوصل لاتفاق مع  يشمل وقفًا لإطلاق النار في القطاع وصفقة تبادل أسرى بين الجانبين.
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وقالت الحركة في بيان مقتضب: "نؤكد لشعبنا وأسرانا أننا على موعد مع حريّتهم القريبة"، في إشارة إلى احتمال التوصل لاتفاق تبادل الأسرى مع إسرائيل قريبًا.


جاء ذلك بعد أن نقلت وكالة رويترز الاثنين، عن مسؤول مطلع قوله إن قطر، التي تتوسط بين إسرائيل وحماس، سلمت الجانبين مسودة "نهائية" لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، بهدف إنهاء الحرب في غزة.

وأضاف المصدر، أن انفراجة تحققت في الدوحة بعد منتصف الليل، عقب محادثات مكثفة بين قيادات المخابرات الإسرائيلية، ومبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، ورئيس الوزراء القطري.


إلى ذلك، أكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ "إرم نيوز"، أن حماس تسلمت مسودة الاتفاق، وأبدت ردًّا إيجابيًّا بشأنه، مع بعض الملاحظات المتعلقة بالجدول الزمني لانسحاب الجيش الإسرائيلي من بعض المناطق في قطاع غزة.

كما أوضحت المصادر، أن قطر أطلعت السلطة الفلسطينية على تفاصيل الاتفاق، وأن السلطة أرسلت مسؤولًا من هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى الدوحة، مشيرة إلى أن ممثلًا عن الرئيس الفلسطيني سيحضر إلى الدوحة قبل الإعلان الرسمي عن الاتفاق.  (ارم نيوز)
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