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عربي-دولي
هل تلقت إسرائيل مسودة نهائية لاتفاق يتعلق بغزة؟
Lebanon 24
13-01-2025
|
07:41
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لم تتلقَ إسرائيل من قطر مسودة مقترح لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، وفق ما أعلنه مسؤول إسرائيلي اليوم الاثنين، تزامنا مع تصريحات لوزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر بأن هناك جهودا "مكثفة" لتأمين اتفاق للإفراج عن الرهائن في غزة.
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وأضاف ساعر خلال مؤتمر صحافي جمعه بنظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن: "تحقق تقدم في المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن، وإسرائيل ترغب في إطلاق سراح الرهائن وتبذل جهودا مكثفة لإبرام اتفاق".
وفي وقت سابق، قال مسؤول مطلع على المفاوضات إن قطر سلمت إسرائيل وحماس مسودة "نهائية" لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن بهدف إنهاء الحرب في غزة.
وأضاف المسؤول أن انفراجة تم التوصل إليها في الدوحة بعد منتصف الليل، عقب محادثات بين قيادات المخابرات الإسرائيلية ومبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ورئيس الوزراء القطري.
وبحسب المسؤول، فقد التقى رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع حماس، بينما التقى ويتكوف بوفد إسرائيلي لدفع الجانبين نحو التوصل إلى اتفاق. (ارم نيوز)
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