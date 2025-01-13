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عربي-دولي

زلزال عنيف ضرب اليابان.. وتحذير من "تسونامي"

Lebanon 24
13-01-2025 | 07:52
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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من حدوث "تسونامي" بارتفاع أقصى يبلغ مترا واحدا جنوب اليابان، بعد زلزالٍ ضرب منطقة كيوشو اليابانية.
 
وبلغت قوته 6.9 على مقياس ريختر. 
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