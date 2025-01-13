زلزال عنيف ضرب اليابان.. وتحذير من "تسونامي"

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من حدوث "تسونامي" بارتفاع أقصى يبلغ مترا واحدا جنوب اليابان، بعد زلزالٍ ضرب منطقة كيوشو اليابانية.

وبلغت قوته 6.9 على مقياس ريختر.