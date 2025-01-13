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إقتصاد

كم تكبدت إسرائيل من الحربين في غزة ولبنان؟

Lebanon 24
13-01-2025 | 08:14
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أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، أنّ إسرائيل تكبدت 34.09 مليار دولار منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين الاول 2023.

وأضافت الوزارة أن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية قدره 5.2 مليار دولار في كانون الاول، مشيرة إلى ارتفاع النفقات لتمويل الحربين مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في غزة، و"حزب الله".
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وبسبب الحربين، بلغ العجز المستهدف للعام الماضي 6.6 بالمئة.

وبلغ العجز لعام 2024 بأكمله 6.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 4.2 بالمئة عام 2023.

وارتفعت الإيرادات الضريبية 27.6 بالمئة في كانون الاول، و7.3 بالمئة في 2024. (الحرة)

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